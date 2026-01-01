Курси робітничих професій та охорони праці в Одесі
Нова професія. Допомога з працевлаштуванням після навчання.
24 робітничі професії — зварювальник (електрогазозварник), кранівник, стропальник, електрик, водолаз, верхолаз та інші, а також навчання й перевірка знань з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, що визнається в Україні та за кордоном.
Чому обирають «Професійну освіту»
Ліцензія МОН України
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, дійсне в Україні та за кордоном.
Практика під наглядом фахівців
Обов'язковий етап навчання — реальні майстерні та виїзна практика на підприємствах під контролем досвідчених інструкторів.
Дистанційний формат
Навчання онлайн для будь-якого міста України та ЄС.
Особистий кабінет
Матеріали від викладачів, документи й прогрес — у кабінеті слухача.
Курси та професії
Оберіть спеціальність — від зварювання до водолазної справи. Групи стартують щомісяця, можливе дистанційне навчання.
Теорія
Основи професії, матеріалознавство, техніка безпеки — перш ніж торкнутися обладнання.
Практика
Реальні майстерні, справжнє обладнання, робота під наглядом досвідчених інструкторів.
Атестація
Іспит перед кваліфікаційною комісією — підтверджуєте знання та отримуєте розряд.
Робота
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації відкриває двері на підприємства в Україні та за кордоном.
Послуги з охорони праці
Не курси, а супровід підприємства: аудити, документація, лабораторні вимірювання та аутсорсинг служби охорони праці.
Професійне навчання
Первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за 24 професіями — з присвоєнням розряду.
Навчання з охорони праці (пожежна, електробезпека та інші НПАОП)
Навчання та перевірка знань посадових осіб і працівників з охорони праці, пожежної та електробезпеки й інших НПАОП — з протоколом і посвідченням.
Атестація робочих місць за умовами праці
Оцінка умов праці на кожному робочому місці з лабораторними вимірюваннями та пакетом документів для пільг і компенсацій.
Аудит з охорони праці
Незалежна перевірка системи охорони праці: документація, інструктажі, журнали та реальний стан — з переліком порушень і планом усунення.
Аутсорсинг охорони праці
Передайте функції служби охорони праці нашим фахівцям — документація, інструктажі та супровід перевірок без штатної одиниці.
Технічний стан обладнання
Незалежна перевірка технічного стану виробничого обладнання з висновком і рекомендаціями щодо подальшої експлуатації.
Від заявки до свідоцтва
Заявка
Залишаєте заявку на сайті або телефонуєте нам.
Консультація
Підбираємо курс, формат і зручний графік навчання.
Навчання
Теорія та обов'язкова практика під наглядом фахівців — очно в Одесі або дистанційно.
Атестація
Іспит перед комісією та видача документа.
Свідоцтво
Отримуєте свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та доступ до кабінету.
Наші майстерні та випускники
Реальні кадри з практичних занять — зварювання, роботи на висоті, електромонтаж та інші напрямки.
Готові здобути затребувану професію?
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