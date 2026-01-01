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Заняття в навчальному класі: курси робітничих професій в Одесі
ТОВ «Професійна освіта» · навчання та охорона праці

Курси робітничих професій та охорони праці в Одесі

Нова професія. Допомога з працевлаштуванням після навчання.

24 робітничі професії — зварювальник (електрогазозварник), кранівник, стропальник, електрик, водолаз, верхолаз та інші, а також навчання й перевірка знань з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, що визнається в Україні та за кордоном.

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Ліцензія МОН України
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
24 робітничі професії
Дистанційне навчання
Практика на підприємствах
Охорона праці · пожежна та електробезпека
Одеса та вся Україна
Ліцензія МОН України
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
24 робітничі професії
Дистанційне навчання
Практика на підприємствах
Охорона праці · пожежна та електробезпека
Одеса та вся Україна
Ліцензія МОН України
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
24 робітничі професії
Дистанційне навчання
Практика на підприємствах
Охорона праці · пожежна та електробезпека
Одеса та вся Україна
Ліцензія МОН України
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
24 робітничі професії
Дистанційне навчання
Практика на підприємствах
Охорона праці · пожежна та електробезпека
Одеса та вся Україна
10+
років досвіду команди
24
робітничі професії
1000+
випускників щороку
100%
державні документи

Чому обирають «Професійну освіту»

Ліцензія МОН України

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, дійсне в Україні та за кордоном.

Практика під наглядом фахівців

Обов'язковий етап навчання — реальні майстерні та виїзна практика на підприємствах під контролем досвідчених інструкторів.

Дистанційний формат

Навчання онлайн для будь-якого міста України та ЄС.

Особистий кабінет

Матеріали від викладачів, документи й прогрес — у кабінеті слухача.

Напрямки навчання

Курси та професії

Оберіть спеціальність — від зварювання до водолазної справи. Групи стартують щомісяця, можливе дистанційне навчання.

Усі курси
Навчальна майстерня: теоретична підготовка
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Теорія

Основи професії, матеріалознавство, техніка безпеки — перш ніж торкнутися обладнання.

Практичне заняття зі зварювання
02 / 04

Практика

Реальні майстерні, справжнє обладнання, робота під наглядом досвідчених інструкторів.

Атестація з охорони праці
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Атестація

Іспит перед кваліфікаційною комісією — підтверджуєте знання та отримуєте розряд.

Роботи на висоті
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Робота

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації відкриває двері на підприємства в Україні та за кордоном.

Для бізнесу

Послуги з охорони праці

Не курси, а супровід підприємства: аудити, документація, лабораторні вимірювання та аутсорсинг служби охорони праці.

Професійне навчання

Первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за 24 професіями — з присвоєнням розряду.

Навчання з охорони праці (пожежна, електробезпека та інші НПАОП)

Навчання та перевірка знань посадових осіб і працівників з охорони праці, пожежної та електробезпеки й інших НПАОП — з протоколом і посвідченням.

Атестація робочих місць за умовами праці

Оцінка умов праці на кожному робочому місці з лабораторними вимірюваннями та пакетом документів для пільг і компенсацій.

Аудит з охорони праці

Незалежна перевірка системи охорони праці: документація, інструктажі, журнали та реальний стан — з переліком порушень і планом усунення.

Аутсорсинг охорони праці

Передайте функції служби охорони праці нашим фахівцям — документація, інструктажі та супровід перевірок без штатної одиниці.

Технічний стан обладнання

Незалежна перевірка технічного стану виробничого обладнання з висновком і рекомендаціями щодо подальшої експлуатації.

Електровимірювальна лабораторія

Вимірювання опорів ізоляції, заземлення та інших параметрів електроустановок атестованою лабораторією.

Як це працює

Від заявки до свідоцтва

1

Заявка

Залишаєте заявку на сайті або телефонуєте нам.

2

Консультація

Підбираємо курс, формат і зручний графік навчання.

3

Навчання

Теорія та обов'язкова практика під наглядом фахівців — очно в Одесі або дистанційно.

4

Атестація

Іспит перед комісією та видача документа.

5

Свідоцтво

Отримуєте свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та доступ до кабінету.

Навчальний процес

Наші майстерні та випускники

Реальні кадри з практичних занять — зварювання, роботи на висоті, електромонтаж та інші напрямки.

Практичне заняття зі зварювання, Одеса
ЗварюванняВідео
Навчання кранівників: баштовий кран
Баштові крани
Практика електромонтажу
Електрик
Роботи на висоті: навчання верхолазів
Роботи на висоті
Навчальна майстерня: практичні заняття
Навчальна майстерня
Заняття з охорони праці
Охорона праці
Роботи на висоті: курси верхолазів в Одесі

Готові здобути затребувану професію?

Залиште заявку — передзвонимо протягом робочого дня й підберемо зручний формат навчання.

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