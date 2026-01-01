ТОВ «Професійна освіта» · навчання та охорона праці

Курси робітничих професій та охорони праці в Одесі

Нова професія. Допомога з працевлаштуванням після навчання.

24 робітничі професії — зварювальник (електрогазозварник), кранівник, стропальник, електрик, водолаз, верхолаз та інші, а також навчання й перевірка знань з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, що визнається в Україні та за кордоном.